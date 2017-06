Llega importado de Brasil y ya está a la venta en nuestro mercado. En mecánica no hay novedades. Tiene el conocido motor 1.4 8v de 98 cv y 128 Nm que tienen los otros Onix en la Argentina. Caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. Viene con llantas de acero de 14 pulgadas (con tazas de plástico), aire acondicionado, levantavidrios eléctricos delanteros, tapizados en tela y equipo de audio con radio, Bluetooth, USB y Aux. Con respecto al Onix LT, los elementos más importantes que perdió el LS son: no tiene cierre de puertas automático cuando el vehículo se pone en movimiento, los apoyacabezas traseros son fijos, los cinturones de seguridad delanteros no se ajustan en altura, perdió la butaca del conductor con ajuste en altura, no tiene alarma ni inmovilizador de motor y no tiene el sistema multimedia MyLink.