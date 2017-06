National Geographic ha elegido 21 playas consideradas como las mejores del planeta



Las mejores playas del mundo según National Geographic en 2017 National Geographic ha elegido 21 playas consideradas como las mejores del planeta. Algunos de los lugares que figuran en la clasificación:

– Playa del Amor, Islas Marietas (México): La Playa del Amor se abre dentro de una grieta prácticamente invisible a ojos inexpertos. En el interior del óculo sólo pueden coincidir seis personas, es uno de los paquetes turísticos más cotizados.

– Playa de las Catedrales, Ribadeos (España): La playa más mediática de España. Un lugar de paseo inolvidable con mareas bajas y rocas talladas por las olas que parecen una catedral gótica.

– Anse Source d’Argent, La Digue (Seychelles): Es la playa más fotografiada del planeta. “Creada por un diseñador de Hollywood”, se atreven a comparar en National Geographic.

– One Foot Island, Aitutaki (Islas Cook): Este atolón rodeado de playa y palmeras repletas de cocos se puede recorrer en apenas 15 minutos y, con suerte, uno podría no toparse con nadie más.

– Lazy Beach, Isla de Koh Rong (Camboya): Pequeñas cabañas pueblan esta isla, aguas cristalinas y una arena que prácticamente se deshace en la mano.

– Shell Beach, Shark Bay (Australia): En el extremo occidental de la isla se encuentra esta bahía declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta playa tienen la particularidad de estar cubierta de diferentes tipos de conchas marinas.

– Lyme Regis (Reino Unido): Un pedazo de la prehistoria del Reino Unido se encuentra en esta playa, que guarda restos fósiles de hace 180 millones de años incrustados en las rocas.

– Cannon Beach (Oregón, Estados Unidos): Sus espectaculares formaciones rocosas son el gran atractivo de esta playa. Además, se pueden hacer excursiones por sus cuevas.

Pueden ver el listado completo en la página de National Geographic.



Los lugares más peligrosos del mundo para nadar Hay que tener en cuenta que no todos los lugares son seguros para practicar buceo o natación. A veces la belleza puede también venir de la mano del riesgo.

En el mundo existen muchas playas en las que se han avistado un gran número de tiburones relativamente cerca de la orilla. Una de ellas es la famosa playa del Tigre, en las Bahamas. Precisamente fue así bautizada debido a la gran afluencia de tiburones de esta especie que rondan por este lugar. Por ello es una de las playas más peligrosas, ya que estas criaturas pueden llegar a alcanzar hasta 5 metros de largo. A pesar de todo y como contrariedad, es uno de los rincones donde se concentran más fotógrafos acuáticos y buzos.

Los tiburones también son el motivo de peligrosidad de la playa de New Smyrna en Florida. Este lugar es conocido como la “capital del mundo de ataques de tiburones”. Aquí suelen aparecer más los tiburones de aleta negra con casi 6 metros de largo y los de puntos negros, algo más pequeños, que no alcanzan los 3 metros. En cualquier caso, ambos son muy peligrosos.

Por otra parte, la Playa del Condado en San Juan de Puerto Rico y las que forman parte de las costas Este y Norte de Barbados también son lugares de bastante riesgo, no tanto por la fauna sino por las fuertes mareas, corrientes y oleajes que presentan. Si bien es cierto que a estos lugares concurren un gran número de expertos a practicar alguna actividad acuática en muchas oportunidades las autoridades las han prohibido temporalmente por los cambios climatológicos.

Finalmente completa la lista el Lago Boiling de República Dominicana. De gran belleza natural, se cree que estas aguas contienen en su interior una gran cámara de magma, lo que hace que entre en ebullición. Es un momento único pero las altas temperaturas que alcanza (194 grados) resultan ser muy peligrosas.

Fuente: Donde Viajar