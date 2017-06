pero ¿qué pasa cuando a pesar de hacer todo e invertir en redes sociales, no logran incrementar sus ventas? Existe una gran frustración en los empresarios por este tema, ya que cuando les venden la idea de usar las redes sociales, les venden también que llegarán a muchísima gente, lo cual es verdad, pero no venderán de la misma forma. La expectativa es muy alta y es necesario explicar que las ventas no se incrementarán solo por el hecho de estar en las redes sociales e invertir en publicidad, es necesario contar con un buen contenido, saber cuestiones técnicas de la misma plataforma, una correcta planeación, mucha creatividad y los siguientes dos puntos que son cruciales para pasar a la compra. 1. Estrategia en ventas. Lo realmente importante es contar con una estrategia de venta coordinada con las redes sociales, es decir, las redes solo son el gancho para acercarnos al cliente específico, pero es necesario que haya un seguimiento por parte del área de ventas al momento que surjan los interesados ya que ellos serán piezas claves para terminar la operación. 2. Procesos. Es más que necesario antes de cualquier intento de venta, contar con procesos sencillos para evitar que nuestro público deserte en el camino a la compra. Por ejemplo, a un cliente que vendía autos, se le hizo su campaña, pagó por publicidad y comenzaron a llegar las solicitudes para prueba de manejo, con ello los vendedores daban seguimiento y los llamaban… el problema fue que para hacer una prueba de manejo existían procesos muy complejos que desanimaban al cliente, había que registrarse en una página y de ahí le mandaban un código a su correo y con ese código, debían ir a la agencia llevando el carnet de conducir. Un proceso tedioso que solo hacía perder clientes. Por ello es importante tener en cuenta los puntos anteriores, porque pareciera que con una buena campaña podríamos generar impacto, y tal vez así sea, pero ninguna venta. Fuente: Merca 2.0