Pero para los millennials el factor más importante para elegir sus vacaciones es lo "instagramable" que sea su destino. Un estudio reciente ha revelado que el 40% de los encuestados millennials eligen un destino basado en su “instagramabilidad”. En el estudio han participado 1.000 personas adultas de entre 18 y 33 años. El motivo número uno de estos jóvenes para elegir sus vacaciones es lo "instagramable" que sea el lugar que visitan. El estudio revela que los adultos jóvenes actuales le dan una vital importancia a cómo aparecen sus vidas en las redes sociales. La realidad es que Instagram no tiene porque mostrar cada detalle de nuestras vidas, y en muchas ocasiones la realidad no es lo que parece. Incluso muchas fotos pueden ser "una trampa". No es oro todo lo que brilla. Los filtros de Instagram pueden ayudar a convertir una mala foto en una buena foto, lo que se traduce en un mal destino convertido en un buen destino. También es verdad que ningún filtro de Instagram puede arreglar un verdadero desastre. Si una foto muestra un lugar bellísimo seguramente lo sea. Ver fotos de viajes a través de las redes sociales puede ser una buena herramienta a la hora de elegir un destino, pero esto no debería ser el factor principal para elegir un viaje. Parece ser que para los millennials conseguir "Likes" es más importante que conocer en profundidad un lugar o disfrutar de la propia experiencia del viaje.