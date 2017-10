Como sea, tu empresa está siendo criticada en público. Te compartimos una guía para resolver este tipo de situaciones de la mejor manera y evitar afectar la reputación de tu marca. 1. Pensá tu respuesta. En la mayoría de los casos, no reaccionar únicamente valida las críticas, por lo que responder siempre es recomendable. No obstante, hay algunas excepciones: por ejemplo, si las acusaciones no son creíbles (como un rumor desatado por un troll), no hay necesidad de atenderlo. 2. No exagerés. Es fácil ser emocional y usar un lenguaje ofensivo cuando alguien te ataca, especialmente si es personal. Por eso, antes de responder considerá tomar un respiro, alejarte unos minutos del problema y pedirle la opinión a alguien objetivo sobre cómo responder de manera sensata y profesional. 3. Pedí la oportunidad de contra responder. La mayoría de los sitios web confiables te permitirán dar tu versión sobre una historia o comentario negativo. Cuando los datos o los detalles sean incorrectos, pedí tu derecho a corregirlos. 4. Usá datos y mencioná fuentes externas. Una respuesta convincente por lo general incluye datos o estadísticas. Cuando sea posible, mencioná a terceros. Reconocimientos pasados, cifras de la empresa, recomendaciones e, incluso, testimonios de clientes satisfechos ayudarán a avalar tu caso. 5. Dejá que tus abogados te defiendan. Si tenés clientes leales, socios o aliados que estén dispuestos a apoyarte, a ser citados y a publicar comentarios en tu defensa, dejá que lo hagan. La esencia de la reputación es lo que los demás dicen en público. 6. Si es necesario, pedí disculpas. ¿Tu empresa cometió un error? Ofrecé una disculpa sincera. Aceptá la responsabilidad y toma las acciones necesarias para arreglar el problema. 7. Generá contenido positivo. Una vez que pase la tormenta generá contenido nuevo, fresco y positivo para hacer desaparecer los comentarios negativos. 8. Analizá, ¿esto es una oportunidad? Algunas veces, la crítica pública es un regalo que llega disfrazado. Puede ser una oportunidad para corregir un problema o mejorar un producto o servicio. Si es así, agradecé a quien hizo la crítica. Fuente: Entrepreneur