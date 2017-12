Pero la oportunidad de maximizar estos beneficios depende de si hemos contemplado o no una estrategia concreta para vender. Te damos algunas claves. 1. Encontrar el equilibrio entre marketing y Navidad. Aunque lo que queremos es vender, no todos los resultados tienen que ser en términos de ingresos. Generar sentimientos ligados a nuestro producto, o aprovechar para fidelizar a nuestros clientes, puede ser también un gran valor. 2. Apostar por las emociones positivas. Es tiempo de amor, de paz, de alegría y familia. Hay que tener en cuenta todos estos atributos a la hora de diseñar la campaña. 3. Recursos creativos. La cena de Nochebuena, fin de año, los Reyes Magos o Papá Noel son elementos típicos de la Navidad. Utilizalos como punto de partida para generar ideas creativas y originales. 4. La planificación es fundamental. Planificá tus acciones. Es necesario trabajar sobre fechas, tiempos de ejecución y con la suficiente antelación como para poder hacer frente a imprevistos o adaptarse a circunstancias de actualidad. 5. Usar las redes sociales. El poder de las redes sociales nos ofrece la posibilidad de tener presencia diaria y constante que fideliza al consumidor y ayuda a posicionar nuestra marca o producto en la mente del consumidor. 6. Generar campañas de Responsabilidad Social Corporativa. Sumarse a acciones como juntar alimentos para los más necesitados, organiza eventos gratuitos o apoyar a alguna ONG. La imagen de marca saldrá beneficiada en cualquier época del año, pero más todavía durante una época tan sensible como Navidad. 7. Felicitar a los clientes de manera personalizada. Si tenés una base de datos qué mejor manera de llegar directamente al corazón de tu cliente que deseándole unas Felices Fiestas. - Google recomienda La misma plataforma Google instó a empresas y pymes a tener definida una estrategia concreta de cara a esta Navidad. En este sentido, Google recomienda tener una presencia digital estratégica, con una web en la que se inserten vídeos explicativos de los servicios y productos, horarios y toda la información de compra. Igualmente destaca la optimización web para móviles, ya que más de la mitad de las búsquedas y visualizaciones se efectúan mediante smartphones. Fuente: Foro Marketing