No hacer ejercicio acelera el envejecimiento en las mujeres Las células de las mujeres mayores que permanecen sentadas más de diez horas cada día, con una actividad física diaria moderada o vigorosa de menos de 40 minutos, son ocho años mayores biológicamente en comparación con las de mujeres menos sedentarias, según una investigación realizada en la Facultad de Medicina de la Universidad de California (Estados Unidos), y publicada en el American Journal of Epidemiology.

Los investigadores observaron que los telómeros –estructuras situadas en los extremo de los cromosomas, que los protegen, y cuyo acortamiento se asocia con el envejecimiento– de las mujeres sedentarias eran más cortos. Los telómeros se reducen progresivamente a medida que cumplimos años y las células envejecen, el estilo de vida y factores como el tabaquismo o la obesidad, pueden aumentar la velocidad a la que se acortan, lo que además se relaciona con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y otras patologías como diabetes o cáncer.

La edad cronológica no coincide siempre con la edad biológica, tal y como explica Aladdin Shadyab, autor principal del trabajo, que agrega que los resultados de la investigación mostraron que aquellas mujeres que permanecían más tiempo sentadas no presentaban una menor longitud de sus telómeros cuando compensaban esta conducta practicando ejercicio al menos durante 30 minutos cada día, por lo que la actividad física debe ser un hábito que forme parte de nuestra vida cotidiana a medida que envejecemos, e independientemente de la edad.



Los bebés que conviven con perros y gatos, son más saludables Muchos padres que tienen mascotas seguro que han tenido siempre la duda de si sus perros o sus gatos podrían tener alguna repercusión negativa para la salud de sus bebés. Según un estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) los pequeños que durante su primer año de vida conviven con estos animales crecen más sanos y les afectan menos las infecciones respiratorias que a los que viven sin escuchar ladridos y maullidos en casa.

Algunas infecciones, como las relacionadas con las vías respiratorias o el oído, son frecuentes en los bebés durante sus primeros meses, sin embargo, en los casos analizados (cerca de 400) que tenían contacto habitual con un perro sus pequeños dueños tuvieron menos problemas relacionados con estas patologías, y, en caso de tenerlos, los tratamientos a base de antibióticos requeridos eran más breves.

Aunque el hecho de vivir con un gato también mostró efectos “protectores” sobre los bebes, los resultados fueron algo más modestos en este sentido que con los perros.

La conclusión de los especialistas que realizaron este estudio, publicado en la revista ‘Pediatrics’, es que convivir junto a estas mascotas no sólo aporta compañía y alegría a la familia, sino que puede tener una influencia positiva en la maduración del sistema inmune durante la infancia.

Fuente: Web Consultas