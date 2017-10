¿Qué es el 'nesting' y en qué consiste esta nueva moda? Cuando hablamos de 'nesting' no hablamos de nada nuevo, aunque el término sí lo sea. Nesting es una palabra que proviene de Nest, nido, en inglés. Ante la perspectiva de un fin de semana libre, el nesting nos propone quedarnos en el nido, en nuestra casa, y hacer lo que más nos gusta, o no hacer nada en particular. No planificar. Estamos ante una filosofía de vida que va contra el ritmo de vida actual que nos exige estar siempre disponibles, responder siempre a los demás dentro y fuera de las redes sociales, vivir a un ritmo frenético, agobiarnos, estar mucho más tiempo del aconsejable fuera de casa y sentir que debemos hacer más actividades de las que realmente nos pide el cuerpo. El 'nesting' invita a todo lo contrario: quedarnos en casa y no hacer nada. Disfrutar del presente desde el punto de vista de la relajación y el descanso. Contra el ritmo de vida acelerado e insano, el 'nesting' propone pararnos a disfrutar de lo que nos gusta, pero en nuestro hogar y sin tiempos ni agobios. Es la respuesta al ritmo de vida actual. Una tendencia que nació en los países nórdicos y se ha extendido a todo el mundo, porque está demostrado que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Además fomenta los lazos familiares, y nos permite ahorrar dinero. Sus principios son: No planificar; Hacer lo que nos gusta; Hacer cosas que nos relajen; No tener apuro; Hacer algo no significa terminarlo; Permitirse el lujo de aburrirse; Mejor en compañía.