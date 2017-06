Lo dice José Luis Carrasco, psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que agrega que el smartphone engancha tanto como la cocaína u otras drogas. "Es una adicción grave. El que la sufre no es capaz de concentrarse en nada, y sin aquello que le proporciona un estímulo, o sea, el celular, se vuelve irritable". Cuando surge un problema así, la solución pasa por retirar el teléfono. También se puede prevenir teniendo en cuenta el perfil del potencial adicto. "De carácter impulsivo, no tolera la monotonía y es proclive a engancharse a cualquier cosa que le proporcione gratificación inmediata", explica este psiquiatra.

Un reciente estudio de las universidades de Salamanca y León, publicado en European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, se propuso evaluar los patrones de uso del teléfono móvil entre la población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. También han evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión) y conductuales y su asociación con el rendimiento escolar.

Para la realización del estudio contaron con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno privado.

Los resultados indican que un porcentaje significativo de estudiantes que abusan del teléfono móvil muestran sintomatología depresiva y ansiógena y baja autoestima. Un 14,8 % de los participantes obtiene puntuaciones que los sitúa en un rango de problemas escolares elevado o alto, a su vez vinculado con un uso patológico del teléfono celular.